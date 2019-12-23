Определено количество российских приложений, обязательных для установки

Если верить данным источника, близкого к российским властям, в числе обязательных приложений окажется отечественный браузер, навигационное приложение, почтовый клиент, а также еще два сервиса. Полный перечень будет готов к июлю 2020 года, подготовкой списка займутся Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, что еще 1 декабря текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон, запрещающий продажу различной электронной техники, в том числе и смартфонов с компьютерами, без установленного российского программного обеспечения. Закон должен вступить в силу уже 1 июля 2020 года.