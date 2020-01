Определены самые нежелательные приложения для смартфонов

В данный список вошли порядка 17 приложений, присутствие на смартфоне которых, по мнению Bitdefender, является нежелательным. Было зафиксировано, что после загрузки такие приложения не отображаются в системе, в то время как пользователю постоянно открывается навязчивая реклама, которая проявляется спустя четыре часа после установки. Отмечается, что реклама открывается в рандомном порядке и даже в моменты использования сторонних приложений.

Несмотря на то, что приложения, вошедшие в список, не несут в себе опасности, они могут влиять на потребляемый трафик, а также разряжать смартфон. На сегодняшний день нежелательные приложения были загружены из Google Play более 550 тыс раз.

В данный список вошли такие приложения, как Car Racing 2019 от Racing 3D Game, Screen Stream Mirroring от Amanote, File Manager Pro – Ames Co. Ltd. Ltd. SD Card / Explorer Manager, Mobnet.io : Big Fish Frenzy от Mob Net, Transfer Data Smart от Amanote, VMOWO City: vmowo Speed ​​Racing 3D, Redads Barcode Scanner, 4K wallpapers, HD Backgrounds от amazi, Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s от Ames Co. Ltd., QR & Barcode Scan Reader от amazi, Backgrounds 4K HD от wixi, 4K Wallpaper (Background 4K Full HD) от Ames Co.Ltd, QR Code – Scan & Read a Barcode of Mob Net, QR Code Reader & Barcode Scanner Pro от Ames Co.Ltd, Explorer File Manager от amazi, Clock LED от Maint и Today Weather Radar от Amanote.