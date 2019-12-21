Определён рейтинг самых опасных для пользователей программ

Так, по информации источника, на конец третьего квартала текущего года порядка 73% уязвимостей, найденных хакерами, пришлось на программы Office. Второе же место в данной рейтинге заняли интернет-браузеры, доля которых составила 13,5%. Популярностью у злоумышленников также пользуется уязвимая операционная система Android с долей в 9,1%.

В рейтинге наиболее уязвимых приложений также попали такие программы, как Java, доля которой составила 2,4%, медиапроигрыватель Adobe Flash с долей в 1,6%, а также формат документов PDF с незначительной долей, равной 0,7%.