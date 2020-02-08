Опубликован список опасных для смартфонов приложений

Согласно опубликованным данным, хакеры накрутили положительные отзывы об опасных приложениях, что позволило им добиться около 470 тыс загрузок в Google Play. Несмотря на то, что корпорация Google уже удалила угрожающие программы, они могут остаться в памяти устройства.

Опасность приложений обусловлена их возможностью входить в аккаунты пользователей в Google и Facebook. Кроме того, они могут без разрешения пользователя делать снимки экрана, регулировать настройки, переходить по ссылкам, звонить контактам, блокировать устройство, шифровать данные, записывать звуки и многое другое. Инсайдеры отмечают, что приложения могут маскироваться в системные приложения, не отображаясь при этом в списке приложений, в результате чего пользователь может и не подозревать о заражении вирусами устройства.

В список уязвимых утилит, входят такие приложения, как Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cool, H5 gamebox, Rocket Cleaner Lite, Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler, Rocket Cleaner, LinkWorldVPN, Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager, Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler и Quick Games-H5 Game Center.