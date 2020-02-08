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Приложения
Сегодня 11:17

Опубликован список опасных для смартфонов приложений

Они могут загружать три тысячи различных вирусов
Эксперты компании Trend Micro опубликовали новый список опасных приложений на Android, которые представляют серьезную угрозу для смартфонов. Отмечается, что данные программы способны устанавливать порядка трех тысяч разных вариантов вирусов, заражая тем самым устройство.

Согласно опубликованным данным, хакеры накрутили положительные отзывы об опасных приложениях, что позволило им добиться около 470 тыс загрузок в Google Play. Несмотря на то, что корпорация Google уже удалила угрожающие программы, они могут остаться в памяти устройства.

Опасность приложений обусловлена их возможностью входить в аккаунты пользователей в Google и Facebook. Кроме того, они могут без разрешения пользователя делать снимки экрана, регулировать настройки, переходить по ссылкам, звонить контактам, блокировать устройство, шифровать данные, записывать звуки и многое другое. Инсайдеры отмечают, что приложения могут маскироваться в системные приложения, не отображаясь при этом в списке приложений, в результате чего пользователь может и не подозревать о заражении вирусами устройства.

В список уязвимых утилит, входят такие приложения, как Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cool, H5 gamebox, Rocket Cleaner Lite, Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler, Rocket Cleaner, LinkWorldVPN, Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager, Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler и Quick Games-H5 Game Center.