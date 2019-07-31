Опубликован список российских приложений, которые заставят установить на каждый смартфон

Так, по мнению экспертов, в России в большинстве случаев есть альтернативы для зарубежного ПО. Например, Google Chrome и Safari можно легко заменить “Яндекс.Браузером”, а в качестве замены Google Drive могут выступит “Облако Mail.ru” или “Яндекс.Диск”. У музыкальных потоковых сервисов тоже есть альтернативы: “Яндекс.Музыка”, Zvooq и Boom легко могут потеснить Spotify, Google Play Music и Apple Music.

”В отдельных категориях, к сожалению, российские разработки не востребованы должным образом. Это видеохостинги (пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. Хотя тот же ICQ обладает уникальными технологиями, благодаря которым мессенджер может работать при отсутствии связи. Такие разработки целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»”, — отметил генеральный директор Института развития интернета Сергей Петров.