Опубликован список самых популярных среди россиян мобильных приложений в 2021 году

[Так, согласно опубликованным данным, чаще всего россияне скачивали видеосервис TikTok, мессенджер Telegram, а также программу для выявления номеров телефонов и ограничения спама — GetContact. В то же время, больше всего денег россияне тратили в BOOM, соцсети “ВКонтакте” и Yandex Music.