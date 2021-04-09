Приложения
Сегодня в 10:50
Опубликован список самых популярных среди россиян мобильных приложений в 2021 году
И мобильных игр
Нескольким ранее мы писали, сколько денег россияне потратили на мобильные приложения в текущем году. Помимо этого специалисты App Annie поделились и рейтингом программ для смартфонов, которые были популярны среди жителей России.
[Так, согласно опубликованным данным, чаще всего россияне скачивали видеосервис TikTok, мессенджер Telegram, а также программу для выявления номеров телефонов и ограничения спама — GetContact. В то же время, больше всего денег россияне тратили в BOOM, соцсети “ВКонтакте” и Yandex Music.
Также App Annie поделились списком наиболее популярных среди россиян мобильных игр. В их числе оказались DOP 2: Delete One Part, Phone Case DIY и Among Us. Больше всего расходов было зафиксировано в Homescapers, PUBG Mobile и Brawl Stars.