Опубликован список самых «прожорливых» приложений, расходующих заряд батареи смартфона

Опубликован список самых «прожорливых» приложений, расходующих заряд батареи смартфонаСтоить обратить на него внимание
Самые ресурсоемкие приложения были разделены на несколько категорий в зависимости от функций, которые они предлагают.
К самым требовательным приложениям для переписок относятся SMS, *Facebook Messenger, Snapchat Chat,*Instagram Chat и WhatsApp. Примечательно, что эти программы сильнее расходуют батарею флагманских гаджетов, нежели бюджетных.
Среди самых требовательных приложений для просмотра коротких видео — *Instagram Reels,*Facebook Reels, YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight.
Самые ресурсоемкие программы для просмотра потокового видео: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix.
Среди причин, влияющих на разряд аккумулятора, эксперты отнесли несколько факторов: постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и работа служб определения местоположения, включая GPS.
Сотрудники DxOMark подчеркивают, что работу любого приложения можно настроить путем отключения ненужных опций в настройках. Таким образом, пользователи могут продлить время автономной работы своего устройства.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена