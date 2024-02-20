Опубликован список самых «прожорливых» приложений, расходующих заряд батареи смартфона

Самые ресурсоемкие приложения были разделены на несколько категорий в зависимости от функций, которые они предлагают.

К самым требовательным приложениям для переписок относятся SMS, *Facebook Messenger, Snapchat Chat,*Instagram Chat и WhatsApp. Примечательно, что эти программы сильнее расходуют батарею флагманских гаджетов, нежели бюджетных.

Среди самых требовательных приложений для просмотра коротких видео — *Instagram Reels,*Facebook Reels, YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight.

Самые ресурсоемкие программы для просмотра потокового видео: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix.

Среди причин, влияющих на разряд аккумулятора, эксперты отнесли несколько факторов: постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и работа служб определения местоположения, включая GPS.

Сотрудники DxOMark подчеркивают, что работу любого приложения можно настроить путем отключения ненужных опций в настройках. Таким образом, пользователи могут продлить время автономной работы своего устройства.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена