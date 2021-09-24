Опубликован список заблокированных в России сайтов за лето 2021 года

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Опубликован список заблокированных в России сайтов за лето 2021 годаВсего 54 тысячи ресурсов
Представители Государственного реестра запрещённых сайтов сообщили, что в течение июня – августа 2021 года в России было заблокировано 54 тысячи сайтов.
Как отмечается, с точки зрения реестра, все внесённые в него ресурсы так или иначе нарушили действующее законодательство. Причём в реестр попадают не только сайты с пиратским или политическим контентом. Даже если материалы на сайте будут размещены законно, но их содержание будет признано опасным для детей или людей с нарушениями психики либо по другим причинам, ресурс могут заблокировать. Например, под запрет попали сайты и ссылки, ведущие в соцсети, Youtube и подобные ресурсы, на которых были размещены аниме с насилием или откровенными сценами.
Как пишет источник, в России, кроме Роскомнадзора существует ещё 10 ведомств, имеющих право на внесудебную блокировку сайтов.