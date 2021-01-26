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Опубликовано видео с секретными ответами Google Ассистента
Которые отсылают к различным пластам культуры, начиная от кино и заканчивая видеоиграми
В сети появилось видео, демонстрирующее спрятанные в Google Ассистенте пасхалки. Речь идёт о тех из них, которые связаны с общением с голосовым помощником.
Так, например, если спросить у виртуального собеседника, какое первое правило бойцовского клуба, то он замнётся и скажет, что это не то, о чём ему стоит рассказывать. Как можно понять, это вполне жирная отсылка к фразе из одноимённого фильма с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортаном.
Помимо киношных и сериальных секретов, Google Ассистент умеет отсылать к игровой культуре, а также музыкальному миру. Так, например, помощник умеет отсылать к текстам песен группы Spice Girls или Эминема. Правда, стоит отметить, что на данный момент большинство из этих пасхалок работают лишь на английском языке.