Опубликованы самые популярные в России социальные сети

Участие в исследовании приняли граждане страны старше 18 лет. В итоге оказалось, что среди россиян самой популярной соцсетью является ВКонтакте с 48% опрошенных. На втором месте — Instagram. Платформу используют 39% респондентов. Замыкает тройку лидеров YouTube — у видеосервиса 34% популярности, пишет РИА Новости.

Всего в опросе приняло участие 1600 человек. При этом специалисты целенаправленно отказались от включения в выборку детей школьного возраста.

Напомним, что накануне подобный опрос, но уже связанный с мессенджерами, провели специалисты Yota. Там ВКонтакте также занял первое место с похожим числом пользователей из числа респондентов.