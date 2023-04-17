Ориентация на Восток: в Яндекс.Браузере появился автоматический перевод видео с китайского на русский

Умные алгоритмы накладывают русскую озвучку поверх оригинальной, облегчая понимание контента для пользователей. В настоящее время функция работает только с видео на YouTube, но в будущем планируется добавить поддержку популярной китайской платформы Bilibili.

Для обеспечения качественного перевода, разработчики собрали уникальный набор данных из 100 тыс видео, который использовался для тренировки нейросетей.

Благодаря этому, система учитывает сложные особенности китайского языка, включая различные тона и нюансы иероглифической письменности.