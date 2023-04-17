Ориентация на Восток: в Яндекс.Браузере появился автоматический перевод видео с китайского на русский

Ориентация на Восток: в Яндекс.Браузере появился автоматический перевод видео с китайского на русскийУчитываются даже интонации
Яндекс представила новую функцию для своего браузера, которая позволяет переводить видео с китайского языка на русский.
Умные алгоритмы накладывают русскую озвучку поверх оригинальной, облегчая понимание контента для пользователей. В настоящее время функция работает только с видео на YouTube, но в будущем планируется добавить поддержку популярной китайской платформы Bilibili.
Для обеспечения качественного перевода, разработчики собрали уникальный набор данных из 100 тыс видео, который использовался для тренировки нейросетей.
Благодаря этому, система учитывает сложные особенности китайского языка, включая различные тона и нюансы иероглифической письменности.
Для активации функции перевода пользователю нужно открыть Яндекс Браузер, выбрать ролик на YouTube и нажать на кнопку «Перевести видео».
Отметим, что китайский стал очередным языком в списке поддерживаемых для перевода видео. В него уже входят английский, французский, немецкий, испанский и итальянский языки.