Ошибка в Windows 11 «сломала» работу клавиатуры и мышки

Обновление KB5066835, включающее исправления системных ошибок, вышло в середине октября, и в итоге привело к новым проблемам. В частности, при переключении Windows в режим восстановления клавиатура и мышь могут перестают функционировать, о чём система сообщает с задержкой.

Этот баг объясняется тем, что в режиме восстановления управление компьютером становится невозможным, что затрудняет доступ к параметрам восстановления в среде WinRE. Большинство пользователей используют USB-клавиатуры и мыши, потому и много жалоб, но есть и менее распространённый вариант подключения через порт PS/2, который почти вышел из употребления, но через него можно подключиться в качестве альтернативы. Кроме того, голосовой ассистент также недоступен в режиме восстановления, что усложняет управление компьютером без физических устройств ввода.