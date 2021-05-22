Основатель Telegram Павел Дуров удалился из Facebook

Переход на страницу главы Telegram в Facebook — недоступен. При этом сам Дуров не стал комментировать это событие, равно как и объяснять, чем именно обусловлено удаление аккаунта в крупнейшей соцсети. Стоит отметить, что обратили внимание на это в сети только сейчас, а когда именно основатель Telegram удалил свой профиль — неизвестно.

Напомним, что нескольким ранее Дуров разместил в своем Telegram-канале новый пост, в котором перечислил ключевые недостатки iPhone. В частности, он раскритиковал в смартфонах Apple дисплей с частотой обновления 60 Гц, жёсткую монополию компании-производителя, а также то, что в качестве бэкап-приложения по умолчанию выступает лишь iCloud. Помимо прочего владельцев смартфонов американской Apple он назвал рабами.