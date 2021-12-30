Осторожно: в WhatsApp появилась хитрая схема мошенничества

И если жертва «клюнула», далее следуют расспросы для выяснения пола, возраста, социального статуса. Психологически во время таких бесед мошенники создают максимальный комфорт для будущей жертвы.

Затем от мошенника приходит фейковое фото девушки или парня, а после следует просьба о добавлении в друзья в любой соцсети. Мошенникам это нужно, чтобы как можно подробнее выяснить всю личную информацию и начать шантажировать жертву, постоянно требуя деньги.

В ход идут и настоящие откровенные фото или записи, которые жертва добровольно предоставила мошеннику, или подделки с угрозами всё рассказать родным или выложить в интернет.

Единственное, что можно сделать, чтобы не стать жертвой такого обмана:

не отвечать на сообщения незнакомых людей, если нет такой необходимости;

включить в настройках мессенджера показ статуса и аватара «Только для контактов»;

отправить жалобу службе поддержки WhatsApp на подозрительного собеседника;