От Instagram и Facebook потребовали удалить список вакансий торговцев наркотиками

Как сообщается, ведомство потребовало от головной компании Meta Platforms «незамедлительно принять меры», в противном случае к компании и соцсетям будут применены меры в виде запрета рекламы и ограничения доступа.

В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию и отметили, что в течение 2021 года в реестр запрещённой информации было внесено порядка 100 подобных объявлений. Разумеется, появление такой информации на интернет-площадках недопустимо, так как она является мотивацией и популяризацией противоправной деятельности.