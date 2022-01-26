От Instagram и Facebook потребовали удалить список вакансий торговцев наркотиками

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От Instagram и Facebook потребовали удалить список вакансий торговцев наркотикамиНа эти объявления отреагировал Роскомнадзор
В соцсетях, подчиняющихся Марку Цукербергу — Instagram и Facebook, — появились объявления с вакансиями наркокурьеров. На это отреагировал Роскомнадзор и потребовал незамедлительно удалить противоправную информацию.
Как сообщается, ведомство потребовало от головной компании Meta Platforms «незамедлительно принять меры», в противном случае к компании и соцсетям будут применены меры в виде запрета рекламы и ограничения доступа.
В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию и отметили, что в течение 2021 года в реестр запрещённой информации было внесено порядка 100 подобных объявлений. Разумеется, появление такой информации на интернет-площадках недопустимо, так как она является мотивацией и популяризацией противоправной деятельности.
Источник: Коммерсантъ