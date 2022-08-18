От Ростелекома с любовью: Tele2 дарит три месяца домашнего интернета при переходе на новые тарифы

По данным компании, среди россиян, особенно в городах Москва, Тамбов, Иваново, Калуга и Смоленск вырос спрос на услугу домашнего интернета. Число подключений в Москве во втором квартале 2022 года выросло на 15%, Тамбове — на 92%, Иванове — на 64%, Калуге и Смоленске — на 40%.

Речь идёт о предложении оператора «Домашний интернет для абонентов Tele2», востребованность которого во втором квартале 2022 года выросла по сравнению с январём-мартом. С учётом этого Tele2 предлагает 3 месяца бесплатного интернета при первом подключении.

Клиенты могут включить услуги домашнего интернета в привычный тариф на мобильную связь, при этом не меняя его. Таким образом оператор персонализирует тарифы и даёт пользователям ещё больше свободы в управлении услугами связи.

Специальное предложение будет доступно при первом подключении домашнего интернета на тарифах «Мой онлайн+» и Black в Москве, Ярославле и Иванове. Абоненты могут воспользоваться акцией в период с 15 августа по 20 сентября. По истечении трёх месяцев доплата за подключение домашнего интернета к стоимости базового тарифа составит 200 рублей при скорости в 100 Мбит/с, 250 рублей — 300 Мбит/с и 300 рублей — 500 Мбит/с.

Оформить заявку на подключение можно как в салоне связи, так и в мобильном приложении или личном кабинете. Абоненту необходимо проверить наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбрать нужную скорость интернета, удобную дату и время подключения. Если пользователю нужен роутер для домашнего интернета, устройство можно будет приобрести за полную цену или в рассрочку — на один или два года.

Подробнее об условиях предложения можно узнать на сайте tele2.ru.