Приложения
07:12, 26 января 2023
1 мин.

Отдельное приложение не нужно: Opera «вшила» TikTok в свой игровой браузер Opera GX

Скоро это будет полноценный комбайн, а не просто браузер

Opera Software выпустила свежее обновление для своего игрового браузера Opera GX. Теперь в нём появился встроенный вариант видеосервиса TikTok.

Отдельное приложение не нужно: Opera «вшила» TikTok в свой игровой браузер Opera GX

Фото: Opera

Найти соответствующую вкладку можно на боковой панели браузера. Сообщается, что интеграция TikTok в Opera GX призвана упростить поиск игрового контента на платформе. Компания заявила, что большинство пользователей TikTok регулярно просматривают игровой контент и теперь смогут делать это без лишних «телодвижений».

Что интересно, новые пользователи браузера получат немедленный доступ к TikTok в боковой панели, в то время как существующие пользователи должны будут активировать функцию в настройках в разделе «Мессенджеры».

Напомним, что не так давно появилось исследование, показавшее, что частое использование сервиса вызывает недовольство своим телом.

Источник:Opera
Теги:
#OPERA
,
#TikTok
,
#браузер
Новости партнеров
Новости партнеров