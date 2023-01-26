Отдельное приложение не нужно: Opera «вшила» TikTok в свой игровой браузер Opera GX

Найти соответствующую вкладку можно на боковой панели браузера. Сообщается, что интеграция TikTok в Opera GX призвана упростить поиск игрового контента на платформе. Компания заявила, что большинство пользователей TikTok регулярно просматривают игровой контент и теперь смогут делать это без лишних «телодвижений».

Что интересно, новые пользователи браузера получат немедленный доступ к TikTok в боковой панели, в то время как существующие пользователи должны будут активировать функцию в настройках в разделе «Мессенджеры».

Напомним, что не так давно появилось исследование, показавшее, что частое использование сервиса вызывает недовольство своим телом.