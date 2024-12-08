Откат до более низкой версии Windows 11 оказался решением многих проблем с ОС

Новый инструмент, который тестировался в канале Canary, сборка 25905, предназначен для устранения ошибок путём отмены обновлений. Отмена обновлений приведёт к откату до более старой версии Windows 11. Тут уж или-или.

Таким образом, по сути, происходит восстановление системных файлов и компонентов Windows путём переустановки ОС через Windows Update. Вероятно, внедрение нового инструмента призвано помочь пользователям справляться с проблемами, которые довольно часты для Windows 11, а также нововведение должно снизить градус критики в отношении ОС и разработчиков.

«Windows Update поможет устранить проблемы на вашем компьютере. Устранение проблем с помощью Windows Update — это инструмент восстановления, который поможет решить проблемы, связанные с обновлениями. Использование этого инструмента позволит переустановить текущую версию Windows на вашем устройстве. Этот инструмент сохраняет все ваши приложения, документы и настройки. Во время переустановки убедитесь, что ваш компьютер подключён к источнику питания и интернету», — говорится в сообщении Microsoft.