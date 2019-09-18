Открыт сервис подписки на музыку в сверхвысоком качестве

На Amazon Music HD аудио-файлы будут иметь битрейт до 3730 кбит/с при поддержке 24-битного звука (192 кГц). По всей видимости, компания твердо намерена удовлетворить потребности большинства аудиофилов. Важно помнить, что устройство, с помощью которого вы планируете слушать музыку, используя новый потоковый сервис от Amazon, будет иметь значение.
Помимо технических аспектов, стала известна и цена подписки на Amazon Music HD. Новый сервис обойдется вам в 12,99 долларов в месяц, если у вас уже есть подписка Amazon Prime, или же 14,99 долларов, если ее у вас нет. Также доступен пробный бесплатный период в течение 90 дней.