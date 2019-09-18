Открыт сервис подписки на музыку в сверхвысоком качестве

Помимо технических аспектов, стала известна и цена подписки на Amazon Music HD. Новый сервис обойдется вам в 12,99 долларов в месяц, если у вас уже есть подписка Amazon Prime, или же 14,99 долларов, если ее у вас нет. Также доступен пробный бесплатный период в течение 90 дней.