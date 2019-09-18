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Сегодня 11:17

Открыт сервис подписки на музыку в сверхвысоком качестве

Таким образом Amazon запустила очередной новый проект
Несмотря на то, что у Amazon уже есть собственный сервис потоковой передачи музыки, который всем владельцам подписки Amazon Prime, компания все же решила запустить новый сервис. Amazon Music HD предложит аудиофилам звук самого высокого качества без каких-либо потерь.

На Amazon Music HD аудио-файлы будут иметь битрейт до 3730 кбит/с при поддержке 24-битного звука (192 кГц). По всей видимости, компания твердо намерена удовлетворить потребности большинства аудиофилов. Важно помнить, что устройство, с помощью которого вы планируете слушать музыку, используя новый потоковый сервис от Amazon, будет иметь значение.

Помимо технических аспектов, стала известна и цена подписки на Amazon Music HD. Новый сервис обойдется вам в 12,99 долларов в месяц, если у вас уже есть подписка Amazon Prime, или же 14,99 долларов, если ее у вас нет. Также доступен пробный бесплатный период в течение 90 дней.

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