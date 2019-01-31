Отмучались: Microsoft намерена отказаться от живых плиток в Windows 10

Компания Microsoft планирует отказаться от живых плиток в десктопной операционной системе Windows 10 и перейти на более статичное меню «Пуск», чтобы пользователи могли запускать приложения более эффективно.

В последней тестовой сборке Windows 10 19H1 уже нет опции закрепления новых приложений в меню «Пуск», только настройка запускать их после завершения установки.

Это означает, что живые плитки больше не будут создаваться в меню «Пуск» и знаменует первый шаг на пути к полном избавлению от этой функции, зачем-то унаследованной из мобильной версии платформы.

Напомним, изначально живые плитки появились в Windows Phone, а затем к разочарованию пользователей переселились и в Windows 8 с Windows 10.