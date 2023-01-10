Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные» лицензии на Photoshop и другие зарубежные программы

Предлагаются как пиратские версии, так и вполне легальные. Причём это не ограниченные по времени лицензии, а «бессрочные». Так, мощное специализированное ПО Autodesk AutoCAD 2022 предлагают за 2,5 тысячи рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 (всего 23 программы, среди которых Photoshop, After Effects, Premiere Pro и другие) — за 5 тысяч.

Сами продавцы объясняют доступ к такому софту тем, что работают в зарубежных компаниях, в частности, в Латвии и имеют возможность давать скачивать программы из под их корпоративных аккаунтов. Все программы предлагаются на флеш-накопителях, а также с инструкцией по установке.

При этом на Ozon продавать ПО нельзя без физических носителей, а на Wildberries заявили, что готовы сразу заблокировать продажу таких товаров после первой жалобы правообладателя. При этом на «Авито» заявили, что жалоб от правообладателей не поступало, как и требований удалить объявления по продаже такого ПО.