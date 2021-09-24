Ozon задумался о запуске собственного онлайн-кинотеатра

По крайней мере, об этом следует из свежего материала Коммерсанта. В нём издание, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что онлайн-магазин рассматривает сразу несколько вариантов «входа» в сферу.

Так, Ozon может купить технологию white label у других видеосервисов, которые и выступят в качестве технического исполнителя платформы. Но есть и вариант, при котором российский IT-гигант выкупит уже готовый сервис, разработанный на стороне.

Причиной запуска онлайн-кинотеатра называется желание Ozon расширить собственную программу лояльности. В качестве примера для отечественной компании может выступить её американский аналог — Amazon. У площадки Джеффа Безоса есть собственный схожий сервис — Amazon Prime Video.