Панель задач Windows 11 получит функцию выдачи рекомендаций пользователю

Известно, что Панель задач, кроме текущих настроек, позволяющих отображать различные элементы в соответствии с потребностями пользователя, также будет выводить рекомендации. О чём конкретно идёт речь, пока неизвестно, — Microsoft никак не реагирует на текущие слухи.

Предположительно, на Панели задач можно будет настраивать рекомендации от целевых приложений, в том числе из Microsoft Store, сервисов, сайтов на основе истории поиска в браузере и инструментов повышения производительности работы за компьютером, связанных с расположением окон. В отношении браузера тоже пока неясно, пользоваться нужно будет только Microsoft Edge или другим приложением.

В любом случае это пока ещё на уровне инсайдерской информации, официальных комментариев нет.