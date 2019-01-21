Папа Римский запустил приложение «Кликни и молись»

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди с планшетом в руках представил сайт и мобильное приложение для молитв Click to pray (Кликни и молись).

Запуск был приурочен ко Всемирному дню молодёжи. Это международное католическое мероприятие, посвященное религиозной вере и юности. В 2019 году оно пройдёт с 22 по 27 января в Панаме.