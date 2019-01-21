Папа Римский запустил приложение «Кликни и молись»

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди с планшетом в руках представил сайт и мобильное приложение для молитв Click to pray (Кликни и молись).
Запуск был приурочен ко Всемирному дню молодёжи. Это международное католическое мероприятие, посвященное религиозной вере и юности. В 2019 году оно пройдёт с 22 по 27 января в Панаме.
Ресурс «Кликни и молись» доступен в виде сайта, в социальных сетях, а также мобильных приложениях для iOS и Android. Он состоит из трёх разделов — «Молись с Папой», «Молитва дня» и «Молись в сети».
Франциск отметил: «Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие. Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи».