Павел Дуров и Илон Маск договорились о распространении ИИ-Grok в Telegram

По его словам, компании заключили соглашение о сотрудничестве с целью распространения чат-бота Grok среди миллиарда пользователей Telegram и интеграции его в приложения мессенджера. В рамках соглашения Telegram получит от xAI $300 млн наличными и акционерный капитал, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram.

Тем временем прокуратура Парижа заявила, что Дурову по-прежнему запрещено покидать Францию без предварительного разрешения в связи с продолжающимся расследованием, даже после отклонённого запроса на поездку в США.

«Telegram и xAI договорились о сотрудничестве сроком на 1 год для распространения Grok среди более чем миллиарда пользователей Telegram и интеграции его в свои приложения. Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, продаваемых через Telegram. Вместе мы победим», — заявил Дуров.