Павел Дуров предсказал копирование одной из функций Telegram другими мессенджерами

По словам Дурова, возможность обмениваться папками с чатами и каналами — гибкая и демократичная. Но предприниматель не раскрыл, какие, по его мнению, мессенджеры заимствуют эту функцию. Часто он отмечает, что функционал Telegram копирует конкурирующий WhatsApp.

Дуров отметил, что удобство функции заключается в возможности для организатора папки задавать различные уровни доступа: пользователь может выбрать, кто из приглашённых будет видеть те или иные чаты. Причём каждый может настроить списки чатов внутри папок под свои интересы и задачи. К тому же гибкость функции в том, что можно включить один и тот же чат в несколько разных папок.

Это особенно важно для качественной командной работы, потому что позволяет быстро упорядочить множество чатов и каналов.