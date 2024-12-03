Перечислены модели iPhone, которые в 2025 году перестанут поддерживать WhatsApp*

Речь идёт о моделях iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. С 5 мая 2025 года на этих телефонах прекратится поддержка WhatsApp: пользователи этих устройств не смогут получить доступ к своим чатам.

Учитывая, что эти смартфоны Apple сняла с поддержки и включила в перечень устаревших устройств, обновить ПО, в том числе операционную систему, не получится.

Инсайдеры посоветовали приобрести более новые модели, а для восстановления чатов на новом устройстве — создать резервную копию в iCloud. Инструкции по этому вопросу приведены в Справочном центре WhatsApp.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.