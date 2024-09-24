Перечислены основные способы взлома аккаунтов в Telegram

Опубликовано 24 сентября 2024, 15:451 мин.
Перечислены основные способы взлома аккаунтов в TelegramЛовят на невнимательности
Специалисты ИБ-компании Angara Security рассказали, что самыми ходовыми способами взлома и угона профилей в Telegram, которыми пользуются мошенники, являются имитация мошенниками страницы авторизации в мессенджере и сайты с голосованиями.
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Такие фейковые ресурсы объединяет необходимость раскрывать информацию о себе и подтверждать личность. В итоге злоумышленники крадут личные данные жертв. Пользователей буквально ловят на невнимательности.
Также появился мошеннический тренд на копирование личного чата «Избранное»: мошенники затаиваются и ждут, когда пользователь добавит в поддельный раздел важную информацию.
«Актуальными останутся также атаки с подменами sim-карт, так как в Telegram и на многих других сервисах для защиты аккаунтов используются одноразовые коды из смс», — сообщила эксперт по защите бренда Angara Security Мария Михайлова.