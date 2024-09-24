Перечислены основные способы взлома аккаунтов в Telegram

Такие фейковые ресурсы объединяет необходимость раскрывать информацию о себе и подтверждать личность. В итоге злоумышленники крадут личные данные жертв. Пользователей буквально ловят на невнимательности.

Также появился мошеннический тренд на копирование личного чата «Избранное»: мошенники затаиваются и ждут, когда пользователь добавит в поддельный раздел важную информацию.

«Актуальными останутся также атаки с подменами sim-карт, так как в Telegram и на многих других сервисах для защиты аккаунтов используются одноразовые коды из смс», — сообщила эксперт по защите бренда Angara Security Мария Михайлова.