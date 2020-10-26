Перечислены приложения, которые больше всех знают личные данные своих пользователей

Отмечается, что в ходе формирования этого списка специалисты Clario не брали в счет данные cookie. Создан рейтинг был на основе реальной информации, которые разработчики знают или желают узнать о юзерах. В нее могут входить как возраст, так и религия, домашний адрес, хобби, сексуальная ориентация и прочее.

Первое место этого рейтинга досталось американскому приложению Facebook, которое осуществляет сбор 70,59% персональных данных. На втором месте оказалась принадлежащая ей социальная сеть Instagram с показателем в 58,82%, тогда как на третьем расположился сервис знакомств Tinder, собирающий 55,88% данных.