Перечислены самые популярные у пользователей TikTok места на Земле

Как пишет Travel Daily News, среди наиболее популярных мест на Земле, о которых опубликована большая часть роликов, на первом место оказалась Япония. В связи с этой страной снято больше всего видео о времени цветения сакуры, местном этикете и даны другие рекомендации. Видео о Японии суммарно набрали 461 млн просмотров. Второе место заняла Россия — 246 млн просмотров. В основном ролики касаются выбора регионов с аномально холодными зимами и местных необычных и притягательных достопримечательностей. Третье место заняла Мексика, ролики об этой стране имеют 215 млн просмотров и, как правило, касаются пляжей.

Популярными в соцсети также оказались и страны Азии, по большей части Китай, Таиланд и Вьетнам — 110 млн просмотров. Часть пользователей интересуется и конкретными городами: Нью-Йорком, Сеулом, Дубаем, Джакартой, Хошимином и Парижем.