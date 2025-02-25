Perplexity — один из главных конкурентов ChatGPT — выпустит собственный веб-браузер

Это первый шаг компании в конкуренцию с Google Chrome, Edge и Safari.

Анонс состоялся в X.com, но пока без подробностей о функциях. Пользователи могут подать заявку на бета-доступ через сайт Perplexity, где также предлагается ускорить попадание в тест, поделившись новостью в соцсетях.

Perplexity активно развивает ИИ-поиск, предлагая альтернативу Google. Недавно компания запустила инструмент глубокого анализа данных и API Sonar для корпоративного поиска на основе ИИ.

В браузерном рынке Perplexity столкнется с жесткой конкуренцией. Google доминирует с Chrome, а The Browser Company уже тестирует Dia — браузер с ИИ-командами для поиска документов и управления задачами.