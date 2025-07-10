Perplexity запустила браузер Comet с ИИ при поддержке Nvidia

Опубликовано 10 июля 2025, 20:471 мин.
Perplexity запустила браузер Comet с ИИ при поддержке NvidiaНовый браузер предлагает умный поиск и голосового ассистента
Компания Perplexity AI при поддержке Nvidia представила новый веб-браузер Comet с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Стартап нацелен бросить вызов лидеру рынка — Google Chrome, который занимает около 68% глобального рынка браузеров.
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Comet предлагает пользователям новый подход к работе в интернете, заменяя привычный способ навигации на интеллектуального ассистента, который способен думать и выполнять задачи от имени пользователя. В браузере реализован встроенный помощник, умеющий сравнивать товары, делать краткие обзоры контента, организовывать встречи и упрощать сложные процессы, превращая их в удобный диалог.
На данный момент Comet доступен для подписчиков Perplexity Max с ежемесячной платой в 200 долларов. В течение лета планируется расширить доступ к браузеру по приглашениям.