Perplexity запустила браузер Comet с ИИ при поддержке Nvidia

Comet предлагает пользователям новый подход к работе в интернете, заменяя привычный способ навигации на интеллектуального ассистента, который способен думать и выполнять задачи от имени пользователя. В браузере реализован встроенный помощник, умеющий сравнивать товары, делать краткие обзоры контента, организовывать встречи и упрощать сложные процессы, превращая их в удобный диалог.

На данный момент Comet доступен для подписчиков Perplexity Max с ежемесячной платой в 200 долларов. В течение лета планируется расширить доступ к браузеру по приглашениям.