Первые изображения браузера Microsoft на движке Google Chromium

В сети появилась первые скриншоты нового браузера Microsoft на движке Google Chromium. Их опубликовал ресурс Neowin со ссылкой на собственные источники.
По сути, это новая тестовая версия браузера Edge, основанная не на фирменном движке EdgeHTML, а на Chromium с открытым исходным кодом. На данный момент Microsoft проводит внутреннее тестирование проекта среди своих сотрудников.
Дизайн браузера Edge, закономерно, изменился и стал похож на конкурирующий браузер Google Chrome. Изменился дизайн заголовка, пропали кнопка предварительного просмотра вкладки и кнопки с отложенными вкладками в левом верхнем углу, изменилось меню настроек, и так далее. Благодаря движку Chromium браузер Microsoft начнёт поддерживать расширения, созданные для Chrome. Но Microsoft создаст собственный веб-магазин расширений для них.