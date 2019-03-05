Первые изображения браузера Microsoft на движке Google Chromium

По сути, это новая тестовая версия браузера Edge, основанная не на фирменном движке EdgeHTML, а на Chromium с открытым исходным кодом. На данный момент Microsoft проводит внутреннее тестирование проекта среди своих сотрудников.

Дизайн браузера Edge, закономерно, изменился и стал похож на конкурирующий браузер Google Chrome. Изменился дизайн заголовка, пропали кнопка предварительного просмотра вкладки и кнопки с отложенными вкладками в левом верхнем углу, изменилось меню настроек, и так далее. Благодаря движку Chromium браузер Microsoft начнёт поддерживать расширения, созданные для Chrome. Но Microsoft создаст собственный веб-магазин расширений для них.