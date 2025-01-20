Первые пользователи получили доступ к ИИ-поиску файлов и фото внутри Windows 11

Анонсированная в октябре, технология использует семантический индекс для поиска локальных файлов с использованием естественного языка. Для работы требуется ПК с Copilot Plus и чипом NPU.

Функция интегрирована в строки поиска в Проводнике, Настройках и на Панели задач. ИИ-поиск работает офлайн, охватывая файлы в JPEG, PNG, PDF, TXT и XLS.