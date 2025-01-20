Первые пользователи получили доступ к ИИ-поиску файлов и фото внутри Windows 11

Первые пользователи получили доступ к ИИ-поиску файлов и фото внутри Windows 11Поддержки русского пока нет
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Анонсированная в октябре, технология использует семантический индекс для поиска локальных файлов с использованием естественного языка. Для работы требуется ПК с Copilot Plus и чипом NPU.
Функция интегрирована в строки поиска в Проводнике, Настройках и на Панели задач. ИИ-поиск работает офлайн, охватывая файлы в JPEG, PNG, PDF, TXT и XLS.
Пользователи могут указать, какие папки индексировать, через настройки: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Поиск Windows.
В будущем Microsoft планирует добавить поиск по данным в облаке, например в OneDrive. На первом этапе тестирование доступно для ПК на базе Snapdragon с Copilot Plus, позже поддержку получат устройства с Intel и AMD.
ИИ-поиск поддерживает языки: китайский, английский, французский, немецкий, японский и испанский.