Приложения
Опубликовано 20 января 2025, 11:30
1 мин.

Первые пользователи получили доступ к ИИ-поиску файлов и фото внутри Windows 11

Поддержки русского пока нет
Microsoft начала тестирование функции ИИ-поиска в новой сборке Windows 11 для участников программы Windows Insider.
Первые пользователи получили доступ к ИИ-поиску файлов и фото внутри Windows 11

© Microsoft

Анонсированная в октябре, технология использует семантический индекс для поиска локальных файлов с использованием естественного языка. Для работы требуется ПК с Copilot Plus и чипом NPU.

Функция интегрирована в строки поиска в Проводнике, Настройках и на Панели задач. ИИ-поиск работает офлайн, охватывая файлы в JPEG, PNG, PDF, TXT и XLS.

Первые пользователи получили доступ к ИИ-поиску файлов и фото внутри Windows 11

© Microsoft

Пользователи могут указать, какие папки индексировать, через настройки: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Поиск Windows.

В будущем Microsoft планирует добавить поиск по данным в облаке, например в OneDrive. На первом этапе тестирование доступно для ПК на базе Snapdragon с Copilot Plus, позже поддержку получат устройства с Intel и AMD.

ИИ-поиск поддерживает языки: китайский, английский, французский, немецкий, японский и испанский.