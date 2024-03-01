Photomath стал последним приложением Google в Play Store, но есть нюанс

Photomath, созданное в Хорватии и запущенное в 2014 году, позволяет пользователям фотографировать уравнения и получать подробные инструкции по их решению. Приложение поддерживает широкий спектр математических дисциплин, включая алгебру, геометрию, тригонометрию и исчисление.

Подписавшись на Photomath Plus, пользователи получат дополнительные возможности, такие как решения для учебников, анимированные обучающие материалы и подробные объяснения за ежемесячную плату в $ 9,99 или годовую в $ 69,99.

Photomath стал частью Google с 2023 года, после одобрения сделки Европейской комиссией в марте прошлого года. Теперь приложение с более чем 100 миллионами загрузок доступно в Play Store и iOS App Store под учетной записью издателя Google.