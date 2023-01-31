Photoshop и прочие программы Adobe вновь можно скачать из России. Спустя почти год после блокировки

Photoshop и прочие программы Adobe вновь можно скачать из России. Спустя почти год после блокировкиСначала Microsoft, а теперь и эти ребята
Ещё 3 марта 2022 года Adobe закрыла жителям России и Беларуси доступ к скачиванию своих же продуктов с официального сайта.
Фото: Digital Trends
Но вот, спустя почти год, компания передумала. Как стало известно, Adobe вновь открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего софта, в том числе Photoshop и After Effects.
Стоит, правда, отметить, что хоть программное обеспечение и доступно для скачивания, купить его всё ещё невозможно. Зато новые пользователи могут воспользоваться бесплатной пробной версией продукции в течение месяца.
Эксперты считают, что возобновление доступа является ответом Adobe на возросшую активность российских компаний, которые ускоряют создание альтернативных решений. И несмотря на то, что американская компания пока что сохраняет все ограничения на приобретение лицензий российскими пользователями, корпоративные клиенты могут продлить существующие подписки.