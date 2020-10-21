Photoshop научился "старить" людей в один клик

Новая функция будет доступна в обновлении под номером 22.0, которое сконцентрируется на полезных при обработке фото ИИ-возможностях, сообщает издание The Verge. Например, пользователю будет достаточно использовать так называемый “нейрофильтр”, чтобы с помощью ползунков регулировать возраст человека на фотографии, его эмоции и т.д.

Есть и другие фильтры, способные в один клик превратить черно-белое фото в цветное либо сгладить кожу человека на изображении. Стоит отметить, что вместе с нововведениями для Photoshop, компания Adobe представила улучшения и для прочих своих продуктов: Premiere Pro, After Effects и т.д.