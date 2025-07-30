Photoshop научился встраивать любые объекты в сцену без ручной ретуши с помощью ИИ

Опубликовано 30 июля 2025, 07:531 мин.
Photoshop научился встраивать любые объекты в сцену без ручной ретуши с помощью ИИAdobe, конечно, молодцы в этом плане
Adobe представила новый набор ИИ-инструментов для Photoshop, призванных упростить редактирование и повысить качество изображений.
Главной новинкой стала функция Harmonize, которая позволяет добавлять объекты в сцену с автоматической подгонкой цвета, освещения, теней и общего тона. Благодаря анализу окружающего контекста, объект сразу выглядит органично и не требует ручной ретуши.
Также Photoshop получил функцию Generative Upscale, позволяющую повышать разрешение изображений до 8 Мп без потери качества. Она полезна для подготовки материалов к печати или улучшения старых файлов.
Инструмент Remove, отвечающий за удаление объектов с фото, теперь работает на базе новой версии модели Adobe Firefly. Он стал точнее и чище заполняет удалённые участки реалистичным содержимым, с меньшим количеством артефактов.