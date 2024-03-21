Пиратят нынче по-другому: протокол BitTorrent уступил трафик облачным хранилищам

BitTorrent в течение 20 лет лидировал в трафике среди других платформ и софта. Этот протокол занимал треть мирового трафика, но теперь его «подвинули» облачные и стриминговые сервисы вроде YouTube, TikTok, Netflix и подобные, а также облачные хранилища.

И разрыв между указанными клиентами и BitTorrent значительный. Сейчас эти сервисы являются основными инструментами входящего трафика и совокупно занимают более 50% мирового объёма, а доля BitTorrent снизилась до 4% в сегменте исходящего трафика.

Аналитики говорят, что популярность и соответствующая доля трафика BitTorrent продолжит падать. Его уже не используют для пиратства в таком объёме как раньше, но ещё продолжают передавать чрез этот протокол большие объёмы данных на высокой скорости в научных целях. Впрочем, это не поможет.