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Опубликовано 21 марта 2024, 12:00
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Пиратят нынче по-другому: протокол BitTorrent уступил трафик облачным хранилищам

И его популярность продолжит падать
Канадское агентство Sandvine представило доклад о раскладе сил в отрасли широкополосного доступа. На сегодняшний день лидер интернет-трафика, протокол и приложение BitTorrent, уступил мемсто облачным сервисам.
Пиратят нынче по-другому: протокол BitTorrent уступил трафик облачным хранилищам

© Ferra.ru

BitTorrent в течение 20 лет лидировал в трафике среди других платформ и софта. Этот протокол занимал треть мирового трафика, но теперь его «подвинули» облачные и стриминговые сервисы вроде YouTube, TikTok, Netflix и подобные, а также облачные хранилища.

И разрыв между указанными клиентами и BitTorrent значительный. Сейчас эти сервисы являются основными инструментами входящего трафика и совокупно занимают более 50% мирового объёма, а доля BitTorrent снизилась до 4% в сегменте исходящего трафика.

Аналитики говорят, что популярность и соответствующая доля трафика BitTorrent продолжит падать. Его уже не используют для пиратства в таком объёме как раньше, но ещё продолжают передавать чрез этот протокол большие объёмы данных на высокой скорости в научных целях. Впрочем, это не поможет.