Платёжная система PayPal начнёт собирать комиссионные с неактивных счетов россиян

Для того, чтобы комиссия не взималась, в идеале нужно закрыть счёт, в противном случае с 7 октября 2024 года PayPal будет снимать со счёта указанную сумму. Если денег будет недостаточно, спишут остаток.

Чтобы не было списаний остатка, нужно войти в аккаунт и оплатить покупку либо перевести средства, однако платформа ушла из России ещё в 2022 году на фоне санкций. PayPal уверяет, что снимает комиссию с неактивных счетов и в некоторых других странах, но в каких, не указано.