Платёжная система Samsung Pay перестала работать на смартфонах других марок

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Платёжная система Samsung Pay перестала работать на смартфонах других марокОб этом рассказали пользователи системы
Пользователи смартфонов разных производителей начали жаловаться, что внезапно на их устройствах перестала работать Samsung Pay. При входе в аккаунт платёжной системы пользователи получали уведомление о недействительном идентификаторе.
Причём многие из этих людей — пользователи часов Galaxy Watch 4. Как они сами о себе рассказывают, проблемы с входом в Samsung Pay начались после перехода на новый телефон.
Каких-либо официальных комментариев от Samsung нет. Пользователи утверждают, что обращались в службу поддержки компании, где им либо отвечали, что заявка принята к рассмотрению, либо говорили, что Samsung Pay действительно больше не поддерживают смартфоны других марок.