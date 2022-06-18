Платёжная система Samsung Pay перестала работать на смартфонах других марок

Причём многие из этих людей — пользователи часов Galaxy Watch 4. Как они сами о себе рассказывают, проблемы с входом в Samsung Pay начались после перехода на новый телефон.

Каких-либо официальных комментариев от Samsung нет. Пользователи утверждают, что обращались в службу поддержки компании, где им либо отвечали, что заявка принята к рассмотрению, либо говорили, что Samsung Pay действительно больше не поддерживают смартфоны других марок.