Платёжная система «ЮMoney» посоветовала пользователям не удалять приложение из айфона после того, как оно исчезло в App Store

Потому что в случае удаления скачать из App Store его уже не получится — приложение исчезло из цифрового магазина Apple. Но если это всё-таки произошло, остаётся единственный способ — кошелёк на сайте сервиса.

А из Google Play приложение «ЮMoney» исчезло ещё весной 2022 года.