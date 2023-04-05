Платёжная система «ЮMoney» посоветовала пользователям не удалять приложение из айфона после того, как оно исчезло в App Store

21:54, 05 апреля 2023
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Платёжная система «ЮMoney» посоветовала пользователям не удалять приложение из айфона после того, как оно исчезло в App StoreСкачать заново не получится
Российская платёжная система «ЮMoney» предупредила пользователей, пользующихся iPhone, что ни в коем случае нельзя удалять приложение сервиса со смартфона.
Фото: Yoomoney.ru
Потому что в случае удаления скачать из App Store его уже не получится — приложение исчезло из цифрового магазина Apple. Но если это всё-таки произошло, остаётся единственный способ — кошелёк на сайте сервиса.
А из Google Play приложение «ЮMoney» исчезло ещё весной 2022 года.