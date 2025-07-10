Приложения
Опубликовано 10 июля 2025, 22:20
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ПО для автоматической настройки ускорителя СКИФ создали в России

Система передает данные напрямую в управляющие модули
Программисты из Новосибирского государственного университета разработали программное обеспечение (ПО), которое будет управлять ускорительным комплексом Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в автоматическом режиме.
ПО для автоматической настройки ускорителя СКИФ создали в России
© Минобрнауки РФ

СКИФ строится рядом с Новосибирском и станет первой в России установкой синхротронного излучения четвертого поколения. Он позволит получать высокоточные данные о структуре и свойствах различных материалов. Установка будет использоваться в научных и прикладных исследованиях.

Разработанное программное обеспечение представляет собой конфигурационную базу данных, содержащую информацию о параметрах ускорителя. Она обеспечивает другие компоненты системы актуальными техническими данными, необходимыми для взаимодействия с физическим оборудованием.

Программа создана при участии Институтов ядерной физики Сибирского отделения РАН. Сейчас она дорабатывается — ученые вносят изменения на основе запросов, поступающих во время пробной эксплуатации комплекса.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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