ПО для автоматической настройки ускорителя СКИФ создали в России

СКИФ строится рядом с Новосибирском и станет первой в России установкой синхротронного излучения четвертого поколения. Он позволит получать высокоточные данные о структуре и свойствах различных материалов. Установка будет использоваться в научных и прикладных исследованиях.

Разработанное программное обеспечение представляет собой конфигурационную базу данных, содержащую информацию о параметрах ускорителя. Она обеспечивает другие компоненты системы актуальными техническими данными, необходимыми для взаимодействия с физическим оборудованием.

Программа создана при участии Институтов ядерной физики Сибирского отделения РАН. Сейчас она дорабатывается — ученые вносят изменения на основе запросов, поступающих во время пробной эксплуатации комплекса.