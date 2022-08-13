По какой причине Apple ускорила модерацию новой функции Telegram

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По какой причине Apple ускорила модерацию новой функции TelegramРассказал бывший пресс-секретарь ВКонтакте
Вечером 10 августа создатель Telegram Павел Дуров опубликовал сообщение, в котором раскритиковал компанию Apple за долгую модерацию новой функции мессенджера. Из-за этого пользователи не могли получить долгожданное обновление.
Как только пост Дурова появился в Telegram, модерация Apple оперативно пропустила обновление. Теперь, среди прочих улучшений, всем пользователям iOS доступны анимированные эмодзи и возможность подарить Premium-подписку, в которой тоже появились новшества, в частности, возможность заблокировать отправку другими пользователями голосовых и видеосообщений.
Этот момент отметил бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин. «Таким образом мы в очередной раз убедились, какое влияние Telegram-каналы оказывают даже на глобальных технологических гигантов», — рассказал Лобушкин.