По количеству установок Windows 11 обогнала «Семёрку», но уступает Windows 10

Данные свидетельствуют о том, что на конец октября доля Windows 11 составила 15,44%, в сентябре было 13,61%. Windows 7 на данный момент установлена на 5,83% устройств. А самой популярной остаётся Windows 10 — распространена среди 71,29% устройств.

Относительно других версий системы от Microsoft приводятся следующие данные: Windows 8.1 — 2,51%, Windows 8 — 0,69%, Windows XP — 0,39%. В целом Windows занимает 75,93% от всех устройств в мире. Эпловская macOS — 15,74%, Linux — 2,6 %, а Chrome OS — 2,38%.