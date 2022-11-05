По количеству установок Windows 11 обогнала «Семёрку», но уступает Windows 10

17:38, 05 ноября 2022
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По количеству установок Windows 11 обогнала «Семёрку», но уступает Windows 10Маленький процент за собой сохранила даже Windows XP
Аналитический сервис Statcounter опубликовал отчёт, согласно которому Windows 11 всё ещё не может побить уровень распространения Windows 10, но обогнала Windows 7.
Данные свидетельствуют о том, что на конец октября доля Windows 11 составила 15,44%, в сентябре было 13,61%. Windows 7 на данный момент установлена на 5,83% устройств. А самой популярной остаётся Windows 10 — распространена среди 71,29% устройств.
Относительно других версий системы от Microsoft приводятся следующие данные: Windows 8.1 — 2,51%, Windows 8 — 0,69%, Windows XP — 0,39%. В целом Windows занимает 75,93% от всех устройств в мире. Эпловская macOS — 15,74%, Linux — 2,6 %, а Chrome OS — 2,38%.
Источник:Tech News Space
Автор:Андрей КадуковТеги: