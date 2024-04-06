По следам Telegram: в WhatsApp появится картинка в картинке при просмотре видео

Аналогичная функция уже достаточно давно реализована в главном конкуренте WhatsApp — мессенджере Telegram. Просматривая видео, пользователь может вызвать плавающее окошко, которое можно смотреть как внутри мессенджера, так и на рабочем столе и поверх других приложений.

Но так работает в Telegram, в WhatsApp такой возможности пока нет: в режиме «картинка в картинке» можно смотреть только ролики, отправленные в мессенджер из YouTube и Instagram*, и только внутри приложения. Как пишут исследователи из издания WABetaInfo, в будущем плавающее окно будет работать и с видео, которое пользователи загрузят напрямую в WhatsApp.

Активировать тестовую функцию могут пользователи iOS, скачавшие бету через сервис TestFlight. Когда новая «фича» появится в стабильной версии, не сообщается.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.