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Приложения
Опубликовано 06 апреля 2024, 17:15
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По следам Telegram: в WhatsApp появится картинка в картинке при просмотре видео

Но пока не как в Telegram
В бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.7.10.73 появился новый режим при просмотре видео — «картинка в картинке». Это плавающее окно, которое можно включить при просмотре видеоролика.
По следам Telegram: в WhatsApp появится картинка в картинке при просмотре видео
© Wabetainfo.com

Аналогичная функция уже достаточно давно реализована в главном конкуренте WhatsApp — мессенджере Telegram. Просматривая видео, пользователь может вызвать плавающее окошко, которое можно смотреть как внутри мессенджера, так и на рабочем столе и поверх других приложений.

Но так работает в Telegram, в WhatsApp такой возможности пока нет: в режиме «картинка в картинке» можно смотреть только ролики, отправленные в мессенджер из YouTube и Instagram*, и только внутри приложения. Как пишут исследователи из издания WABetaInfo, в будущем плавающее окно будет работать и с видео, которое пользователи загрузят напрямую в WhatsApp.

Активировать тестовую функцию могут пользователи iOS, скачавшие бету через сервис TestFlight. Когда новая «фича» появится в стабильной версии, не сообщается.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#WhatsApp
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#мессенджер
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#приложение
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#функции