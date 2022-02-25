Почему 24 февраля плохо работал Telegram и другие мессенджеры

По словам Борощука, главная причина — перегрузка Сети. Причина банальная: Telegram просто не выдержал такого массива сообщений и другого контента.

По мнению Батранкова, такую нагрузку стоит ожидать в ближайшие дни. Поэтому сервисам необходимо готовиться к увеличению нагрузки, чтобы избежать перебоев в работе мессенджеров и соцсетей.

Эксперты предполагают, что в течение следующей недели будут происходить массовые сбои. Также, по их словам, стоит быть готовыми к политически мотивированным кибератакам.