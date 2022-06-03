Почему блокировка VPN в России не превратится в «железный занавес» для интернета

По словам эксперта, для этого есть различные технические средства. Кроме заблокированных всё-равно останутся как публичные открытые VPN-сети, так и частные, для корпоративного пользования, а также плагины для установки в браузер, которые вряд ли можно заблокировать.

Нельзя забывать и о таком решении, как браузер Tor, сочетающий далеко не одно средство анонимизации и технологий ухода от блокировки.

При этом Ульянов отметил, что большинство пользователей всё же перестанут в случае блокировки пользоваться привычными им VPN, так как настройка новых требует некоторой сноровки.

«Конечно, при желании и определённой квалификации можно найти множество способов обхода. Но большинство, столкнувшись с блокировкой, быстро забрасывают это дело, потому эффективность такого метода всё же будет расти», — подчеркнул эксперт.