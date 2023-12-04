Почему Google отказалась запускать свой аналог ChatGPT в 2023 году? Причина банальна

Причина задержки оказалась довольно простой: Gemini не справлялся с обработкой некоторых запросов на языках, отличных от английского.

Изначально запланированный для дебюта на мероприятиях в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне, Gemini должен был стать «самым важным» продуктом Google в 2023 году.

Однако, по словам источников, решение о переносе даты запуска принял генеральный директор Google Сундар Пичаи. Основной проблемой оказалась невозможность технологии надежно обрабатывать запросы на любых языках, кроме английского.

Отметим, что Gemini, сочетающий технологии, лежащие в основе AlphaGo, с большими языковыми моделями, нацелен на предоставление новых возможностей, таких как планирование и решение проблем, превосходя возможности GPT-4.