Почему Instagram ввёл платные подписки

Это связано с новой политикой Apple, согласно которой пользователи могут отключать рекламу, основанную на сборе данных IDFA, — Identifier for Advertising. С её помощью приложения подбирают наиболее подходящую рекламу для конкретного пользователя. Об этом рассказала операционный директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory Регина Цвырова.

Также эксперт отметила, что на устройствах с iOS такую рекламу пользователи могут отключать, поэтому Meta и несёт убытки, поскольку, в отличие от Google и Apple, не производит собственных мобильных устройств. Это влияет на потерю офлайн-рынка.

«Теперь компания вынуждена искать новые способы заработка. Facebook в отличие от Google и Apple не производят собственные устройства, тем самым теряя возможность выйти на офлайн-рынок», — подчеркнула эксперт.

При этом Цвырова добавила, что Meta легко сможет возместить убытки, благодаря комиссии со Stories только для «лучших друзей».